У нас вже є цілий "чорний" перелік міст, зруйнованих Росією, – Зеленський

Інтенсивність воєнних дій, які Росія веде проти України, вища ніж під час Другої світової війни. За місяць бойових дій окупанти завдали непоправних збитків.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський 29 березня. Він зазначив, що росіяни навмисне знищують все.

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"У нас вже не одне місто, не 2, а цілий "чорний" перелік міст, які зруйновані вщент російським бомбардуванням. Ще у десятках міст й містечок, сіл частково спалені житлові райони, зруйнована інфраструктура. Підірвані підприємства, на яких працювали люди. Живі, звичайні люди", – розповів президент.

Рашисти хочуть знищити основу

За словами Зеленського, університетів, шкіл, дитячих садочків зруйнували 773. Крім цього, мішенню стали десятки лікарень, церкви й навіть меморіали жертвам Голокосту.

Мета російських військ у цій війні – повністю знищити будь-яку основу для нормального життя українського народу. Окупанти свідомо роблять так, щоб від України нічого живого не залишилось. Тільки руїни, тільки біженці,

– заявив президент.

Він додав, що вже понад 10 мільйонів українців покинули рідні місця через бойові дії, а майже 4 мільйони – виїхали за межі держави.

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