У нас є кращі тактичні рішення, ніж у Росії, – Зеленський розповів про операцію "Павутина"
- Зеленський на саміті у Вільнюсі розповів про операцію СБУ "Павутина", яка демонструє перевагу українських тактичних можливостей над російськими.
- Президент закликає до інвестицій в українську оборону, зокрема в ППО, і наголошує на важливості дипломатичних ініціатив для досягнення миру.
- Якщо Росія не підтримуватиме мирні ініціативи, Зеленський пропонує запровадити нові санкції, зосереджені на нафтових та банківських сферах Росії.
Зеленський підкреслив, що інвестиція в українську оборону є ефективною. Як приклад ми бачимо операцію СБУ "Павутина".
Зеленський розповів про операцію СБУ на саміті у Вільнюсі. Про це повідомляє 24 Канал.
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Зеленський розповів про операцію "Павутина"
За словами Зеленського, операція продемонструвала, чого справді вартує Росія, в України є кращі тактичні можливості, ніж у ворога. Переговори краще вести, коли Росія у слабкій позиції.
Президент наголосив, що саме Україна здатна зупинити Росію і запобігти поширенню її агресивної війни.
Зараз більш ніж будь-коли нам потрібні інвестиції, нам потрібне ППО, зокрема Patriot, ракети для них. По-друге, нам треба зробити все, аби дипломатія не була порожньою. Наша делегація зараз у Стамбулі, і ми готові робити усі потрібні кроки до миру,
– зазначив Зеленський.
Перший крок, за його словами – це гуманітарні дії, а саме звільнення полонених, повернення викрадених дітей і припинення вогню.
Якщо ж Росія не піде на зустріч у мирних ініціативах, то Зеленський закликає запровадити наступний пакет санкцій, що повинен фокусуватися на нафтовій та банківській сферах російської економіки.