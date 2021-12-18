У нас є молодь, яка готова воювати до останньої краплі крові, – Залужний про агресію Росії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував ситуацію біля кордонів України. Він пояснив, від чого залежить ефективність протистояння ворогу.

Під час брифінгу 17 грудня Залужний висловився, зокрема, про першочергові завдання, які стоять перед ЗСУ. Їх необхідно вирішити, аби ефективно протистояти агресії Кремля.

Читайте також Нагадали про Будапештський меморандум: Росія відмовилася гарантувати США ненапад на Україну​

Молодь готова захищати Батьківщину

Крім цього, український генерал-лейтенант пояснив, що для того, аби стримувати противника, потрібна потужна армія. Мовиться насамперед саме про людей.

У нас сьогодні є молодь, яка сформувалася за час війни, й готова до останньої краплі крові захищати Батьківщину,

– сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Україна має унікальний досвід протистояння агресору, чисельність сил якого є у кілька разів більшою.

Залужний назвав пріоритетні завдання для ЗСУ:

завершення реформи Збройних сил України;

переозброєння армії;

досягнення взаємосумісності зі збройними силами країн НАТО;

збільшення спільних з країнами-партнерами навчань.

Чи готові українці чинити опір агресору

Напередодні Залужний заявив, що ситуація біля кордонів України залишається напруженою. На його думку, причина криється у слабкій реакції світу на попередню ескалацію у квітні.

Згідно з даними соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, загалом чинити опір ворогу готові 50,2% українців. 33,3% респондентів готові чинити збройний опір, а 21,7% у випадку загрози братимуть участь в акціях громадянського опору.

Натомість 14,8% заявили, що виїхали б у безпечніший регіон, а 9,3% відправилися б за кордон. Ще 18,6% опитаних кажуть, що взагалі нічого б не робили. Крім цього, 12,1% респондентів не визначилися із відповіддю; а 1,1% відмовилися відповісти на запитання.