У нас є своя "формула миру", – Зеленський відреагував на "мирний план" Китаю

Президент Володимир Зеленський не знає конкретних положень "мирного плану" Китаю. Він розраховує на підтримку української "формули миру".

Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Вона прибула до Києва 21 лютого, повідомляє 24 Канал.

До теми Сі Цзіньпін планує в найближчі місяці відвідати Москву для зустрічі з Путіним, – WSJ

Президент прокоментував "мирний план" Китаю

Зеленський наголосив на важливості підтримки "формули миру", яку пропонує саме Україна.

Мені здається, що наш документ, наша "формула миру", яку вже підтримала велика кількість держав, і ми чекаємо, що підтримають 23 числа, коли буде засідання ООН і голосування щодо відповідної резолюції – мені здається, важливо, щоб була одна позиція,

– наголосив глава держави.

За словами президента, офіційно він не бачив ніякого документа, який пропонує Пекін.

"Ми зацікавлені, щоб усі держави – європейські, всього світу, безумовно, Індія, Африка, Китай – були долучені до того, щоб закінчилась ця війна, щоб підтримувати нашу, мені здається, справедливу "формулу миру", – підсумував Зеленський.

Варто прочитати Китай може стати союзником Росії у війні, – Столтенберг розповів про наслідки для України

Мирний план Китаю: коротко