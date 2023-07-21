США передають ще 4 NASAMS: чи стануть вони гідною альтернативою Patriot
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні, він включає 4 ЗРК NASAMS. Однак для України у пріоритеті отримати якомога більше ЗРК Patriot.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, NASAMS може працювати проти ракетних атак, але Patriot збиває все.
До теми NASAMS, боєприпаси до них і не тільки: США виділяють Україні мільярдний пакет допомоги
"Прекрасно, що нам дають ще додатково 4 NASAMS. Але мені б хотілось побачити все-таки 4 Patriot. Швидко отримати та розгорнути якомога більше установок Patriot – пріоритет для нас", – переконаний він.
Нові Patriot дуже допомогли б Україні
Крамаров зазначив, що у Європі, США є пускові установки Patriot, які вони могли б зараз оперативно передати Україні. Наприклад, Штати прикриті пусковими установками Patriot.
У нас зараз в Україні є дві батареї ЗРК Patriot на чергуванні. Ще хоча б 3 – 4 батареї дуже допомогли б нам,
– сказав військовий експерт.
Ракета, яку випускає комплекс NASAMS для відпрацювання "Шахедів", є набагато дешевшою, ніж одна ракета комплексу Patriot, яка відпрацює по такій же цілі. Як заявляли західні посадовці, їхня економіка теж виснажується.
Крамаров про NASAMS та Patriot: дивіться відео
Україна отримає ще 4 NASAMS від США
- 19 липня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1,3 мільярда доларів. До пакета увійшли 4 зенітно-ракетні комплекси NASAMS і боєприпаси до них, 152-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкові ракети TOW, високоточні авіаційні боєприпаси.
- Зауважимо, що перші зенітно-ракетні комплекси NASAMS прибули в Україну 7 листопада. Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.
- NASAMS призначений для знищення цілей на середніх і малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Максимальна дальність ураження коливається від 25 до 50 кілометрів, а висота – від 15 до 25. Ракета здатна досягати швидкості 4 900 кілометрів на годину.
- ЗРК має покращені радари і потужні системи управління вогнем. Окрім того, кожна з пускових установок має по 6 ракет. Вони можуть одночасно вдарити по одній або декількох цілях.