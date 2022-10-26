“Захистять ціле місто”: як дві батареї NASAMS підсилять українську ППО

Україна отримає дві батареї системи ППО NASAMS – кожна батарея складається із 3 пускових установок. Одна пускова установка налічує 6 ракет, а фактично – у одній батареї 18 ракет.

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він також зазначив, що окрім цього, є РЛС та інші системи, які супроводжують цю батарею.

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Технічні характеристики та можливості NASAMS

Олександр Коваленко каже, що станом на зараз, ми можемо говорити про 6 пускових із одночасним залпом у 36 ракет.

Слід зазначити, що це дуже цікавий комплекс – він має можливість інтеграції у інші системи. Наприклад, наша система ППО – є чужорідною, бо в нас радянська система ППО,

– додає оглядач.

Але NASAMS дуже добре інтегруються, слід зазначити, що такі системи дуже вдало співпрацюють із іншими у системі ППО США.

Детальніше про те, чому NASAMS дуже потрібні Україні: дивіться відео

Склад системи NASAMS

Ракети AMRAAM;

Пускова установка;

РЛС "AN/TPQ-64".

Щодо пересування, то, за словами Коваленка, NASAMS може змінювати шасі і ставати мобільною системою, а також може застосовувати різну номенклатуру ракетного озброєння, що дозволяє NASAMS бути системою малого та середнього ураження.

Характеристики системи NASAMS

Дальність: від 2.5 до 40 кілометрів;

Висота цілі: від 30 метрів до 16 кілометрів;

Час реагування: 10 секунд;

Час розгортання/згортання: 15/3 хвилини;

Швидкість цілі: до 3600 км/год.

Цих двох комплексів, які ми отримали – достатньо, щоб захищати повітряний простір Харкова чи Миколаєва тощо.

Україна отримає системи ППО NASAMS

Важливо! Виробник NASAMS вже передав їх США, тому найближчим часом установки будуть в Україні

Сполучені Штати ще раніше обіцяли в листопаді надати Україні перші комплекси ППО NASAMS. На брифінгу в Пентагоні нещодавно цю обіцянку підтвердили, вказавши, що передача відбудеться найближчими тижнями.