Наше життя "до" і "після": кумедні роботи художника
Деякі події у нашому житті ділять його на "до" і "після" – ці дрібнички влучно зумів зобразити у своїх ілюстраціях іспанський митець Начо Діаз.
Про це пише "УП.Життя".
За словами Діаза, йому довподоби шукати спільне між людьми та предметами, тваринами та продуктами харчування.
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"Використовуючи елементи, з якими ми знайомі з наших життєвих ситуацій, я можу зблизити людей і, зрештою, змусити їх посміхнутися", – пояснив художник.
Також митець веде свій акаунт в Instagram. На нього підписні майже 200 тисяч фоловерів.
Джерело: 24 Канал
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