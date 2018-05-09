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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Наше життя "до" і "після": кумедні роботи художника

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Деякі події у нашому житті ділять його на "до" і "після" – ці дрібнички влучно зумів зобразити у своїх ілюстраціях іспанський митець Начо Діаз.

Про це пише "УП.Життя".

За словами Діаза, йому довподоби шукати спільне між людьми та предметами, тваринами та продуктами харчування.

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"Використовуючи елементи, з якими ми знайомі з наших життєвих ситуацій, я можу зблизити людей і, зрештою, змусити їх посміхнутися", – пояснив художник.

Також митець веде свій акаунт в Instagram. На нього підписні майже 200 тисяч фоловерів.

Теги: LifeStyle Курйозні новини Фотоновини Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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