Росія включила окуповані території до свого військового округу: чи вплине це на хід війни
Джерело:Міноборони Британії
Російські загарбники офіційно включили окуповані території України до свого Південного військового округу. Однак навряд чи це вплине на хід війни.
Про це йдеться у звіті міноборони Британії. Там наголошують, що цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію.
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Британська розвідка пояснила нещодавні дії Росії
3 лютого 2023 року росЗМІ повідомили, що так псевдореспубліки, Запорізька та Херсонська області передаються під командування зі штаб-квартирою у Ростові-на-Дону.
Це слідує за січневою заявою міністра оборони Сергія Шойгу про те, що військова експансія включатиме створення "самостійних угруповань військ" в Україні.
У британській розвідці наголошують, що "навряд чи це вплине на кампанію – наразі Росія розгортає сили з усіх військових округів Росії під командуванням спеціального розгорнутого штабу".
Росія продовжую вести наступальні дії на Донеччині
- Нещодавно у розвідці Великої Британії зауважили, що в Донецькій області ворог може спробувати розвинути нове просування. Втім, оперативного прориву може не статися.
- Аналітики припускають, що російське командування може мати на меті розробку нового напрямку просування. Таким чином ворог прагне підійти до частини Донецької області, яка перебуває під контролем України. При цьому загарбники планують ще й відволікти ЗСУ від Бахмутського напрямку. Нагадуємо, що там місяцями точаться запеклі бої.
- Водночас у відомстві зазначають, що існує мала ймовірність того, що Росії вдасться досягнути оперативного значного прориву. Зокрема тому, що у неї достатньо незалучених військ у цьому районі.