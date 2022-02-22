Наші кордони надійно захищені, – Зеленський запевнив, що Україна готова оборонятись
22 лютого 2022 , 02:10Читать новость на русском
Росія визнала бойовиків на Донбасі, чим занепокоїла весь світ. Володимир Зеленський запевнив, що кордони України надійно захищені.
Про це президент України заявив у зверненні до українців, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що Україна віддана політико-дипломатичному врегулюванню.
До теми Зеленський терміново звернувся до українців
Влада не піддається на будь-які провокації
Наші кордони надійно захищені, створено систему територіальної оборони, наші партнери нас підтримують,
– наголосив Зеленський.
"Відповідно до статті 51 Статуту ООН Україна залишає за собою право на індивідуальну та колективну самооборону", – додав президент.Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
Росія визнала бойовиків: коротко
- Володимир Путін 21 лютого цинічно звернувся до України, аби та "припинила війну". Він заявив, що Росія визнала бойовиків на Донбасі.
- Президент Росії підписав з ватажками бойовиків договір про дружбу.
- Що цікаво, у підписаних Путіним указах немає слів про те, що окуповані території визнають у нинішніх межах.
- Світ одразу ж засудив рішення Росії.