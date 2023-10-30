Штурм "посадок" під Бахмутом: епічні кадри

Українські військові продовжують давати ворогу відсіч на Бахмутському напрямку. Зокрема, у мережі потрапило відео одного із боїв.

Наші воїни ведуть наступальну операцію на Бахмутському напрямку. На відео потрапив один із боїв з ворогом у лісосмузі.

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Окупанти крили наші позиції вогнем

Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Наші військові утримують позиції, попри спроби окупантів вибити їх звідти. У мережу потрапило відео одного із боїв у лісосмузі поблизу міста. На кадрах видно, що наші військові відстрілюють дрони, які літають просто у них над головами.

При цьому іноді прилітає зовсім близько. Також на записі можна відзначити настрій наших бійців, адже попри всі труднощі, вони зберігають оптимізм.

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Штурм "посадок" – щось в цьому є,

– мовиться в повідомленні.

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