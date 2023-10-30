Штурм "посадок" під Бахмутом: епічні кадри
Джерело:3-тя окрема штурмова бригада
Українські військові продовжують давати ворогу відсіч на Бахмутському напрямку. Зокрема, у мережі потрапило відео одного із боїв.
Наші воїни ведуть наступальну операцію на Бахмутському напрямку. На відео потрапив один із боїв з ворогом у лісосмузі.
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Окупанти крили наші позиції вогнем
Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Наші військові утримують позиції, попри спроби окупантів вибити їх звідти. У мережу потрапило відео одного із боїв у лісосмузі поблизу міста. На кадрах видно, що наші військові відстрілюють дрони, які літають просто у них над головами.
При цьому іноді прилітає зовсім близько. Також на записі можна відзначити настрій наших бійців, адже попри всі труднощі, вони зберігають оптимізм.
Бій під Бахмутом: дивіться відео
Штурм "посадок" – щось в цьому є,
– мовиться в повідомленні.
Ситуація на фронті: головне
- Протягом минулої доби 29 жовтня відбулося близько 60 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.
- На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
- На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак ворога.