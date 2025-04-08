Наші військові взяли в полон двох громадян Китаю, – Зеленський

Володимир Зеленський у вівторок, 8 квітня, повідомив, що військові ЗСУ взяли в полон 2 громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Так, це сталося на території України – на Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України.

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ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю на Донеччині

Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

Це відбулося на території України – на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє,

– повідомив Зеленський.

Він зазначив, що зараз зʼясовуються всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил.