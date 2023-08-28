Винахідливість не має меж: наші військові збили російський дрон гілкою – епічне відео

Наші військові надзвичайно винахідливі. Усе, що трапиться їм під руку, можуть використати проти окупантів. Наприклад, запустити гілку, щоб збити їхній дрон.

У мережу виклали епічне відео, яке вкотре демонструє кмітливість наших захисників. До них підлетів дрон ворога, але військові не розгубилися. Щоб не витрачати на нього зайві патрони, жбурнули в нього гілку.

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Влучили з другої спроби

На ролику видно, як дрон витає у повітрі серед дерев. У нього кинули меншу гілку, яка влучила у "пташку", але та встояла. Але з другою – більшою гілкою – він не розминувся. Вона влучила у лопать дрона, після чого він полетів до землі.

Або в**и або не в**и,

– каже голос за кадром перед збиттям.

Обережно, на відео нецензурна лексика. Ще одне попередження: воно прекрасне, тож ви захочете подивитися кілька разів.

Наші військові збили російський дрон гілкою: дивіться відео

Не виключено, що російський дрон не зазнав серйозних пошкоджень після зустрічі з гілкою. А це означає, що невдовзі пристрій уже можуть використати наші військові, щоб полювати на російських загарбників.

Дрони надзвичайно необхідні на фронті. Закликаємо вас долучитися до збору для 110-ї бригади ТРО на Бердянському напрямку. Хлопці збирають 400 тисяч гривень на три Mavic 3. Ви можете кинути гроші на монобанку або цю карткуПам'ятайте, що замалих донатів не буває.

А поки ми глянемо на актуальну статистику втрат ворога. Зауважимо, що щодня вона лише росте та вже шокує своїми масштабами.

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