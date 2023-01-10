Наші захисники відбили атаки біля 13 населених пунктів, серед них – Бахмут та Соледар, – Генштаб

У Генштабі розповіли, що українські військові потужно б'ють по ворогу та завдають йому втрат. Так, вже орієнтовно 120 поранених окупантів потрапили у лікарню у 2023 році тільки в Новотроїцькому Херсонської області.

Також наші військові атакували щонайменше 5 районів зосередження живої сили та техніки ворога. Окрім того, наші бійці збили два ворожі безпілотники типу "Орлан".

Важливо "Бавовна" у Шебекіно, Польща може передати німецькі танки Leopard 2: хронологія 321 дня війни

Що відбувається на фронті

Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має,

– заявили в Генштабі.

Також росіяни відбили атаки окупантів в районах 13 населених пунктів: Білогорівка, Червонопопівка, Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар'їнка і Побєда Донецької області.

Росіяни мобілізують громадян України

Російські загарбники продовжують мобілізувати українців на тимчасово окупованих територіях.

Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року, в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них – з інвалідністю,

– розповіли наші військові.

Вже після 2 днів так званої "підготовки" на полігоні "Восточний" їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.

ЗСУ потужно атакують ворога

Українська авіація протягом поточної доби 10 січня:

18 разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника;

тричі – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Ба більше, підрозділи ракетних військ та артилерії вдарили по пункту управління, 5 районах зосередження живої сили та військової техніки росіян та 2 позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів.

Важливе про ситуацію на фронті