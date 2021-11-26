На нашому боці, – Зеленський назвав країни, які готові підтримати Україну в разі нападу Росії

Ситуація поблизу українських кордонів загострюється, адже Росія сконцентрувала там понад 90 тисяч військових. Однак Україна вже отримує інформацію про підтримку від країн-партнерів.

Про це заявив Володимир Зеленський під час пресмарафону 26 листопада. У разі повномасштабного вторгнення Україна може розраховувати на підтримку кількох партнерів.

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Хто може підтримати Україну

За словами президента, США, Велика Британія, Туреччина, Канада та Євросоюз вже висловили підтримку Україні. Однак Зеленський уточнив, що інформацію про те, який вигляд це матиме у разі нападу Росії, він ще не отримував.

Ми не тільки публічно, але й не публічно отримали інформацію від наших партнерів: США, Великої Британії, ЄС, Туреччини, Канади, що вони у будь-якому випадку на нашому боці й нас підтримають,

– наголосив президент.

За даними розвідки, Росія продовжує направляти кадрових російських офіцерів та військовослужбовців-контрактників на підмогу бойовикам.

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