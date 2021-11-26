На нашому боці, – Зеленський назвав країни, які готові підтримати Україну в разі нападу Росії
Джерело:24 канал
Ситуація поблизу українських кордонів загострюється, адже Росія сконцентрувала там понад 90 тисяч військових. Однак Україна вже отримує інформацію про підтримку від країн-партнерів.
Про це заявив Володимир Зеленський під час пресмарафону 26 листопада. У разі повномасштабного вторгнення Україна може розраховувати на підтримку кількох партнерів.
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Хто може підтримати Україну
За словами президента, США, Велика Британія, Туреччина, Канада та Євросоюз вже висловили підтримку Україні. Однак Зеленський уточнив, що інформацію про те, який вигляд це матиме у разі нападу Росії, він ще не отримував.
Ми не тільки публічно, але й не публічно отримали інформацію від наших партнерів: США, Великої Британії, ЄС, Туреччини, Канади, що вони у будь-якому випадку на нашому боці й нас підтримають,
– наголосив президент.
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Ймовірний наступ Росії: що відомо
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія сконцентрувала на кордоні з Україною 92 тисячі військових. За його словами, Москва планує напасти вже у січні – лютому 2022 року.
- Росія на тлі масштабного нарощування військової сили на кордоні з Україною перекидає війська до окупованого Криму.
- Упродовж 9 жовтня – 11 листопада Росія перекинула на окуповані території Донбасу 40 вагонів-цистерн з пальним, а також 8 вагонів з боєприпасами.
- За даними ЗМІ, адміністрація Джо Байдена нібито намагається відмовити Володимира Путіна від вторгнення в Україну.
- Атака Кремля може передбачати авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з десантними ударами на Сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі й меншим вторгненням через Білорусь.