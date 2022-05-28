"В нашому будинку жили орки": українці розповіли, що окупанти зробили з їхнім домом

Селам та містам під Києвом добряче дісталося від окупантів, які нещадно вбивали мирне населення, руйнували будинки та крали все, що вдавалося.

Мешканці села Підлісся Броварського району, що неподалік від Києва, розповіли сайту 24 каналу про те, як росіяни місяць хазяйнували у їхньому домі.

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Евакуація

На щастя, сім'ї вдалося виїхати з села до того, як туди прийшла загарбницька армія, яка швидко окупувала населений пункт. Навколо села постійно було чути канонаду вибухів, а поряд на дорогах з'являлося все більше блокпостів. Пізніше стало відомо, що росіяни вже захопили всі навколишні села й направляються до Підлісся.

На БТР росіяни заїхали прямо у двір / Фото надані 24 каналу

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У будинку росіяни спокійно жили всі три тижні. Після себе залишили безлад, розбиті вікна, видряпаний надпис "Люди" на вхідних дверях і сліди від БТР на подвір'ї. Їжу "друга армія світу" готувала у каміні – мабуть, не розібралася, як користуватися індукційною плитою.

Цілих вікон у будинку майже не залишилося / Фото надані 24 каналу

В нашому будинку жили орки. Розбито 7 з 12 вікон. У скляних дверях на терасу розбито скло та вивернуто замок. Зламано кухонні меблі. Навколо бруд. Вкрадено деталі комп'ютера, пошкоджено монітор. Вкрадено все чоловіче взуття, музичні інструменти. Сильно пошкоджено паркан. По ньому проїхалися на БТР,

– зазначили члени сім'ї.

Вони додали, що перед будинком розірвався снаряд, який зніс автоматичні ворота та хвіртку, розвалив цегляні стовпчики. Уламками пошкоджено фасад та дах.

На моніторі комп'ютера окупанти намалювали чоловічий статевий орган, з оселі забрали цінні речі, потрощили меблі та з'їли всі запаси харчів, які там лишилися.

Так росіяни хазяйнували у будинку / Фото надані 24 каналу:

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Перед будівлею чітко видно величезну яму від потрапляння снаряда, а весь паркан просто складається з суцільних дірок від уламків.

Так виглядає слід від потрапляння снаряда / Фото надані 24 каналу

Зараз за будинком приглядає сусід. Поки подати заявку на відшкодування за пошкоджене майно родина українців не може, бо перебуває за кордоном.

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