"Нашу команду використовують як ширму": Зеленський дорікнув США через рішення щодо Росії

Володимир Зеленський розкритикував рішення США дозволити постачання російського дизельного пального. Він заявив, що це принесе Москві додаткові гроші для продовження війни.

Про це президент розповів під час спілкування із журналістами 24 Каналу.

Зеленський висловив претензії до США

Володимир Зеленський розкритикував рішення США щодо дозволу на постачання російського дизельного пального. Домовленості Вашингтона з Москвою можуть принести Росії додаткові кошти для продовження війни проти України.

Зеленський заявив, що українська переговорна команда наразі перебуває у Флориді та веде переговори з американською стороною. Серед тем обговорення – завершення війни або принаймні припинення вогню. Одним із перших кроків до деескалації може стати припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму. І це точно не чесно, це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення сильних партнерів,

– сказав Зеленський.

Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга також відреагував на рішення США щодо Росії.

Послаблення санкцій не наближає мир і не допомагає світовим ринкам. Єдине, що може реально знизити ціни, це припинення вогню в енергетиці. Україна вже готова до нього. Маючи достатньо сил, Москва також може бути змушена погодитися. Натомість Путін бачить слабкість. І слабкість...

– сказав він.

Український президент раніше наголошував, що послаблення санкцій проти Росії без чітких і тривалих домовленостей про деескалацію не наближає мир. Дозвіл Москві продавати нафтопродукти дає їй можливість отримувати додаткові доходи, які можуть підтримувати російську воєнну машину.

Київ натомість пропонує дзеркальний підхід: Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах та інших нафтових об'єктах, якщо Росія перестане атакувати українську енергетику.

За словами Зеленського, Сполучені Штати мають достатньо впливу, щоб домогтися такої домовленості. Україна розраховує на підтримку Вашингтона в захисті цивільного населення та на посилення тиску на Москву, а не на послаблення обмежень, які можуть допомогти їй продовжувати агресію.