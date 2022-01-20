Насіров осоромився у ВАКС, вигадавши Ужгородську область

На засіданні Вищого антикорупційного суду 20 січня трапився конфуз із Романом Насіровим. Ексголова Державної фіскальної служби не знає, що в Україні немає Ужгородської області.

Насіров у суді продовжує виправдовуватись, не дивлячись на те, що минулого засідання прокурор спростував одну із ключових позицій захисту. Тепер під час виступу він оконфузився, перераховуючи області.

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Ці рішення, як ми бачили, приймались, і в Дніпропетровській, і в Харківській областях. Чого вони не приймалися, наприклад, в Ужгородській області. Тому що в Ужгородській області нема родовищ Укргазвидобування і там вони заключали договори спільної діяльності з іншими компаніями,

– сказав ексглава ДФС.

Конфузи політиків

Раніше схожий конфуз траплявся із командою президента. Зокрема, під час одного з його візитів неправильно вказали назву регіону, назвавши Луцьку область замість Волинської. Такий конфуз можна було помітити у відео про робочі поїздки Володимира Зеленського.

Олександр Дануца – нардеп від "Слуги народу" – осоромився, відповідаючи на запитання про загрозу нової російської агресії. Також політик не зміг розповісти, як захищатися Україні.

З оновленим телеканалом "Рада" також був конфуз. Транслюючи засідання уряду, на фоні слів прем'єра Дениса Шмигаля лунав жіночий голос, який озвучував дитячу лічилку.

У Вищому антикорупційному суді триває розгляд справи щодо ексглави ДФС Романа Насірова. Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем та підробці документів, що могло призвести до 2 млрд грн збитків.