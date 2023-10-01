Дуже високий показник: військовий оглядач пояснив, наскільки ефективна українська ППО

В ОК "Південь" повідомляли, що українська ППО збиває 60 – 80% ворожих цілей. Це дуже хороший показник. У деякі дні наша протиповітряна оборона працювала на 90 – 100%.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він зауважив, що майже щоночі російські окупанти атакують Південь дронами.

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"Це хороший показник. У деякі дні ми бачили і 90 – 100%. Наша ППО працює добре. На жаль, атаки дронами з території Росії будуть продовжуватись, оскільки бачимо, що майже кожну ніч вони атакують Південь "Шахедами". Але тепер ми бачимо не "гру в одні ворога", а принаймні обмін ударами", – сказав він.

Підсилення української ППО

Денис Попович зазначив, що в рамках співробітництва між Україною та партнерами підписують договори, які означають розвиток та виробництво західного озброєння на території України.

Бачимо успішні приклади використання західної зброї, у нас буде розгортатись виробництво. Також наші західні партнери розуміють, що попереду зима, удари з боку Росії будуть більш масштабними. Тому потрібно далі підсилювати систему ППО. Західна система ППО так само демонструє свою ефективність,

– підкреслив військовий експерт.

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