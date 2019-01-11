Наскільки важливий для українців секс: результати опитування

Українцям більше подобається прибирати і дивитися телевізор, ніж займатися сексом – такі дані з посиланням на результати соціологічних досліджень оприлюднили вітчизняні ЗМІ. Мовляв, інтимні стосунки є джерелом радості лише для кожного п'ятого жителя країни.

Аби дізнатися, чи так це насправді, кореспонденти 24 каналу провели власне опитування та зустрілися з авторами дослідження.

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В Україні сексу стало менше ніж в СРСР – подібними заголовками рясніють останні кілька тижнів українські ЗМІ. А все тому, що одне з соціологічних опитувань нібито показало, що інтимне життя стало приносити нам менше радощів, ніж телевізор, спілкування з друзями чи навіть прибирання! Секс опинився аж на 18 місці у списку речей, які приносять задоволення. Чи справді українці розхотіли?

Ось що відповіли деякі з опитаних:

– Це важливо. Це все завди хвилює! Просто більшість молоді соромиться про це говорити.

– Це підвищує і самопочуття, і настрій. З цим краще, ніж без цього!

– Інтимне життя грає дуже важливу роль саме у стосунках, а стосунки відповідно дуже сильно впливають на життя людини.

– Для мене це буденно.

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Насправді, все не так сумно. Соціологи проводять такі опитування вже 8 років поспіль. І інтимне життя в рейтингу людських радощів завжди посідає місце десь у другому десятку. Найбільше задоволення людям завжди приносили сім'я, діти, подорожі, друзі, книги і навіть гроші.

Все-таки тут йдеться про пріоритети, не про значення кожного з цих компонентів!

– наголосила соціологиня, директорка фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

Традиційно набагато більш важливий секс для чоловіків, ніж для жінок. "Очевидно, що це молодь, думаю, що це більше чоловіки", – додала Бекешкіна.

Сексологи заспокоюють: секс залишається для українців одним з основних інстинктів і нікуди з їх життя не подівся. Жодне віртуальне спілкування чи навіть перегляд порносайтів його не замінять. До того ж слід зважати на скажений ритм нашого життя: людям часто просто не вистачає часу на близькість.

Говорити про те, що секс не турбує, – думаю, це надумано. Так, є певні проблеми... На сексуальну активність впливають і соціальні чинники,

– підкреслив сексолог-андролог Андрій Ситенко.

Цікаво, що найбільше часу для інтимних стосунків лишається якраз у людей старшого віку. І дуже помиляються ті, хто вважає, що для них він перестав бути потужним джерелом позитивних емоцій. "Одне із запитань, яке чоловік ставить вже похилого віку – стосовно безпечності тієї чи іншої методики: яким чином вона буде впливати на мою сексуальну функцію?", – розповів сексолог-андролог Ситенко.

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Соціологи обіцяють спеціально до Дня закоханих провести окреме грунтовне дослідження. От тоді і буде ясно, є в Україні секс чи немає.