Росія атакувала дронами та ракетами: 17 потерпілих у Харкові, в Одесі евакуювали 130 осіб

Російська армія вкотре атакувала територію України безпілотниками та ракетами. Країна-агресор почала атакувати ще з вечора, продовжила уночі, а зранку повторно обстріляла Одесу.

Основний удар припав на Харків та Одесу. Унаслідок терору ворога є жертви та постраждалі. Відомо про численні руйнування. Більше про наслідки атаки, кількість випущених та збитих цілей розповідає 24 Канал.

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З вечора і вночі росіяни запустили територією України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з південного напрямку.

Після попередження про загрозу в Одесі пролунали кілька гучних вибухів. Згодом стало відомо, що окупанти завдали по місту ударів дронами-камікадзе.

19 "Шахедів" знищено

У командуванні Повітряних сил повідомили, що уночі Росія запустила 20 ударних безпілотників "Шахед-136/131". Крім того, ворог завдав ударів двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

Сили ППО знищили 19 дронів.

При цьому дрони росіяни запустили з району російського Приморсько-Ахтарська. Ракети С-300 – з території Бєлгородської області.

"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 Shahed. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей", – йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки

За даними МВС, унаслідок атаки щонайменше 20 цивільних постраждали, деякі – у важкому стані.

Харків

Окупанти завдали 2 ракетні удари ввечері 16 січня. Попередньо – із "С-300" з території Бєлгородської області.

17 людей постраждали. Підрозділи ДСНС врятували 1 людину, евакуювали 30 жителів. Внаслідок удару пошкоджені два десятки багатоповерхових будинків та автомобілів.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед поранених 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Трьом з них надали допомогу на місці.

Станом на ранок 17 січня у медзакладі перебуває 13 потерпілих: 43-річна жінка – у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші – у середньому та легкому станах.

В місті зруйновано і пошкоджено 19 будинків, в тому числі лікарня. Також потрощено 14 автівок.

Загалом було евакуйовано 30 осіб.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Харків / Фото Суспільного

Одеса

Внаслідок атаки ударними дронами постраждали 3 людини. Рятувальники евакуювали 130 жителів. Пошкоджена цивільна житлова інфраструктура. На місці події розгорнуто мобільний пункт обігріву ДСНС, залучені психологи.

У деяких районах сталися пожежі.

"У кількох локаціях сталися загоряння – горіли квартири та автомобілі мирних жителів міста. Пожежники оперативно ліквідували пожежі. Три людини отримали поранення, їм надано медичну допомогу", – ідеться у повідомленні Сил оборони Півдня.

Командування також опублікувало фото з місця атаки.

Наслідки обстрілу Одеси / Фото Сил оборони Півдня

Усього атаки зазнали 8 населених пунктів

Також, за даними МВС, російські військові атакували Херсонщину, Дніпропетровщину та Сумщину. У МВС уточнили, що на щастя, минулося без потерпілих.

Загалом цієї ночі зафіксовано 10 обстрілів по 8 населених пунктах країни.

Ворог атакував мирне населення / Фото МВС

Ліквідація наслідків триває, правоохоронці фіксують терористичні удари по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.