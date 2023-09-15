Наслідки атаки росіян на Хмельниччину: в ОВА показали, куди впали уламки дронів

Унаслідок ворожої атаки на Хмельниччину, в області упали уламки російських дронів "Шахедів". Відомо про пошкодження цивільної інфраструктури.

В Хмельницькій ОВА показали наслідки падіння уламків ворожих дронів, якими ворог намагався атакувати область.

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Уламки збитого "Шахеда" впали в одному із сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач.

Наслідки падіння уламків дронів / Фото Хмельницької ОВА

Як зазначили в ОВА, вже почалися ремонтні роботи. Інформації про постраждалих немає.

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