Наслідки атаки росіян на Хмельниччину: в ОВА показали, куди впали уламки дронів

15 вересня 2023, 14:00
Читать новость на русском

Джерело:

Хмельницька ОВА

Унаслідок ворожої атаки на Хмельниччину, в області упали уламки російських дронів "Шахедів". Відомо про пошкодження цивільної інфраструктури.

В Хмельницькій ОВА показали наслідки падіння уламків ворожих дронів, якими ворог намагався атакувати область.

Дивіться також Ігнат натякнув, що шукали росіяни під час атаки на Хмельниччину

Уламки збитого "Шахеда" впали в одному із сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач.

Наслідки падіння уламків дронів / Фото Хмельницької ОВА

Як зазначили в ОВА, вже почалися ремонтні роботи. Інформації про постраждалих немає.

Головне про атаку ворога

  • 15 вересня зранку захисники знищили 17 з 17 ударних безпілотників типу "Шахед", які росіяни запустили у повітряний простір України. Усі вони по різних маршрутах рухалися у сторону Хмельницької області.
  • У Повітряних силах зауважили, що Росія атакувала Україну ударними безпілотниками з південно-східного напрямку, зокрема з Приморсько-Ахтарського району.
  • Після 06:00 в області повідомляли про роботу протиповітряної оборони на Хмельниччині.
  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що ймовірно, окупанти шукали українські бомбардувальники, які переносять далекобійні ракети Storm Shadow.

Автор: Анастасія Лукашевська