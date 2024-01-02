Наслідки атаки на Київ: порятунок людей і зруйновані вщент житлові будинки – фото й відео
Вранці 2 січня у Києві пролунала серія вибухів. У кількох районах столиці сталося загоряння у житлових і нежитлових будівлях. Зокрема, через пожежу в багатоповерхівці Солом'янського району є постраждалі та жертва.
Рятувальники продовжують працювати на місцях, де стались падіння уламків і пожежі. Актуально про потерпілих та наслідки атаки, роботу рятувальників, розповідає 24 Канал.
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За даними МВС, станом на 10:00 оперативні служби працюють у шести районах, де виникли 7 пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Солом'янському, Святошинському та Деснянському.
Київ після атаки 2 січня / Фото Костянтин і Влада Ліберови
Наслідки атаки на Київ: відео
Із багатоповерхівки в Солом'янському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень.
Рятувальники евакуювали з багатоповерхівки у Солом'янському районі 130 людей / Фото МВС
Більшість потерпілих госпіталізували до медзакладів / Фото МВС
ДСНС рятує людей із розбитої росіянами багатоповерхівки: відео
На Київщині двоє загиблих
Щодо області, під час атаки постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони. Зокрема, на Фастівщині сталось загорання житлового будинку. Дві людини загинуло.
У Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинки та більш як 40 автомобілів. Постраждали 7 осіб.
Російська масована атака 2 січня: головне
- Уночі російські війська випустили по території України ударні дрони типу "Шахед". Повітряні сили відзвітували про знищення усіх 35 безпілотників, які застосувала Росія.
- Через ракетний удар в кількох районах міста є проблеми з електропостачанням та водопостачанням. ДТЕК обіцяв повернути світло після завершення атаки.
- Окрім столиці, масованих ударів зазнав Харків. Відомо про загиблого та понад 40 постраждалих.