Наслідки розливу мазуту вже на узбережжі Криму: чи загрожує екологічна катастрофа Одесі

У грудні 2024 року у Чорному стався розлив нафти через аварію двох російських танкерів. Мазут, що витік внаслідок затоплення судів, вже привів до екологічної катастрофи в окупованого Криму. Також забруднення може дістатися до узбережжя Одеси.

Речник ВМС ЗС України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, чи є загроза екології Одещини через аварію російських танкерів. Також українські екологи вважають, що ця аварія є потужним ударом по екосистемі Чорного та Азовського морів.

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Такого типу забруднення в Чорному морі ще не було

"Дуже не хотілось би побачити наслідки цієї екологічної катастрофи на нашому узбережжі. Враховуючи, що це забруднення вже потрапило на західне узбережжя окупованого Криму та те, як влаштована течія в Чорному морі, можна зробити висновки, що небезпека може бути", – зазначив Плетенчук.

Такого типу забруднення, за його словами, – саме цієї марки мазутом – в Чорному морі ще не було. Відомо, що цей мазут повністю не осідає, і повністю не підіймається на поверхню.

До слова. Окупанти заявили, що внаслідок витоку мазуту з потонулих танкерів сталася перша у світі аварія з "важким" мазутом марки М100. Ця рідина застигає за температури +25 градусів Цельсія. За щільністю вона майже така як вода й важча, але, на відміну від інших нафтопродуктів, не спливає на поверхню, а йде на дно або плаває в товщі води.

Також внаслідок аварії постраждало, за словами речник ВМС, узбережжя Чорного моря у Краснодарському краї. Ця екологічна катастрофа нібито має федеральний рівень, проте відповідних заходів в Росії не вжито.

На першому етапі нафтопродукти збирали російські волонтери лопатами у мішки. Це все, що потрібно знати, як до цього ставляться окупанти. Вони не шкодують власного населення та природу, що ж говорити про окуповані території,

– наголосив Дмитро Плетенчук.

Окупанти, на думку капітана 3 рангу, будуть максимально приховувати наслідки екологічної катастрофи, адже російське суспільство закрите для критики, неупередженої думки та досліджень. Тому цю ситуацію в інформаційному полі будуть показувати лише так, як вигідно чинній владі.

Що цьому передувало