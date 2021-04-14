Дії Росії матимуть наслідки: у Білому домі пояснили, навіщо Байден говорив із Путіним

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Президент США Джо Байден розмовляв з кремлівським лідером Володимиром Путіним, маючи кілька цілей. Зокрема, нагадати про санкції та підтвердити, що США підтримують Україну на тлі агресії з російського боку.

Джерело:

Укрінформ

Метою розмови частково було обговорення наслідків дій російських лідерів за останні кілька місяців. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

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Що кажуть у Білому домі

  • Псакі зауважила, що розмова з Путіним мала на меті продемонструвати непохитну прихильність США суверенітету й територіальній цілісності України.
  • Також США хотіли донести занепокоєння щодо агресивної поведінки Росії на кордоні.

Чому Байден запропонував Путіну зустрітись

За словами речниці, зустріч президентів буде спрямована на те, щоб "просуватися до більш передбачуваних і стабільних відносин" між двома країнами.

Крім того, Псакі додала, що американська сторона вимагає від російської влади звільнити опозиціонера Олексія Навального.

Розмова Байдена та Путіна: що відомо

  • Байден подзвонив Путіну 13 квітня. Під час розмови мовилось про ескалацію на Сході України. Байден закликав Путіна знизити напругу.
  • Президент США запропонував Путіну зустрітись на нейтральній території. За інформацією ЗМІ, 3 держави готові прийняти у себе політиків.