"Наслідки для Росії будуть руйнівними": нові деталі розмови Байдена і Путіна

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден застеріг свого російського колегу Володимира Путіна від вторгнення до України. Американський лідер наголосив, що це матиме серйозні наслідки для Москви.

Під час двогодинної розмови 7 грудня Джо Байден та Володимир Путін обговорили напруженість на кордоні України й Росії. Президент США наголосив, що повномасштабна агресія матиме жахливі наслідки для Кремля.

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Руйнівні економічні наслідки

Президент Джо Байден у своїй розмові з Володимиром Путіним попередив його про серйозні руйнівні наслідки для Росії у випадку ескалації конфлікту.

Я абсолютно ясно дав зрозуміти президенту Путіну що, якщо він рушить на Україну, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними,

– заявив Байден.

Крім того, очільник Білого дому наголосив, що становище Росії у випадку повномасштабної агресії проти України помітно зміниться. За такі дії Кремль заплатить жахливу ціну.

Розмова Байдена і Путіна: головне

Президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін провели переговори у відеоформаті 7 грудня. Розмова політиків відбувалася по захищеній лінії.

Серед головних питань, про які говорили Байден і Путін – Україна та загроза повномасштабного російського вторгнення.

Водночас у Кремлі заявили, що політики обговорювали "внутрішньоукраїнську кризу".

За інформацією ЗМІ, після зустрічі з Путіним, Байден того ж вечора мав провести розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Однак вона відбулася через 2 дні – 9 грудня. Американський лідер розповів українському колезі про розмову з Путіним та наголосив на підтримці України.

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