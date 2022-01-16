Наслідки кібератаки: Дія перестала підтягувати страховий поліс на авто

Інформаційні ресурси Моторного транспортного страхового бюро постраждали під час масштабної кібератаки у ніч з 13 на 14 січня. Після цього перестав працювати реєстр.

У МТСБУ кажуть, що відповідну заяву передали спеціальним державним органам з боротьби з кіберзлочинністю. Саме вони проводять розслідування

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Роботу сервісів планують завершити в найкоротші терміни

Зараз виконуються роботи з відновлення роботи сервісів МТСБУ, які планується завершити в найкоротші терміни,

– мовиться у повідомленні компанії.

Саме через технічні роботи у застосунку "Дія" страхові поліси недоступні. Проблема, запевняють у Мінцифри, вирішується. Також у профільному відомстві заспокоїли українців, що їхні дані у безпеці.

Поки не можна придбати Автоцивілку

Наразі теж не можна придбати Автоцивілку в електронному вигляді, пише "Економічна правда". Це через ті самі проблеми з МТСБУ – технічні труднощі з оформленням полісу.

Зараз поліси "Зеленої картки" та цивілку прикордонники перевіряють візуально – відповідно до затверджених зразків.

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Коротко про глобальну кібератаку:

Масштабну атаку на урядові сайти провели у ніч з 13 на 14 січня.

Постраждали десятки вебресурсів.

Серед "зламаних" сайтів – Кабмін, МОЗ, ДСНС, МЗС та інші.

Хакери розмістили повідомлення трьома мовами з погрозами для українців.

У Мінцифри повідомили, що за атакою стоїть Росія.

Більше про масштабну атаку у "Такі справи":