Зруйнована екосистема та можлива зміна клімату: екологічні наслідки підриву Каховської ГЕС

Підрив російськими терористами Каховської ГЕС матиме страшні наслідки для екології. Мор риби, забруднення небезпечними речовинами, знищення екосистеми водосховища та зміна клімату – це лише маленький підсумок терористичного акту Росії.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови громадської спілки "Екологічна рада Криворіжжя" Едуард Горьовий. Він додав, що повністю оцінити наслідки техногенної катастрофи, яку здійснили російські окупанти, можна буде лише після того, коли вода зійде.

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Короткострокові наслідки

Наслідки руйнування Каховського водосховища можна поділити на дві категорії: короткострокові й довгострокові. Затоплення території Херсонської області є короткостроковими наслідками. Через декілька днів вода зійде й все повернеться до початкового стану.

Проте у басейн річки Дніпро потрапило багато шкідливих речовин, які далі потечуть у Чорне море. Зокрема, мастило, яке вилилося внаслідок руйнування Каховської ГЕС, та небезпечні хімічні речовини з підприємств, які були розташовані на березі річки. Також у воду потрапили небезпечні біологічні речовини з вигрібних ям приватних садиб, які не мали централізованої каналізації.

Внаслідок різкого сходу води вже гине риба. Крім того, на мілині залишиться ікра й риба не розмножуватиметься. Також можливе потрапляння великої кількості прісної води у Чорне море, що також призведе до мору риби,

– розповів заступник голови громадської спілки "Екологічна рада Криворіжжя".

У селі Мар'янське Дніпропетровської області стався масовий мор риби через падіння рівня води.

На думку Горьового, проблеми щодо зрошення й водопостачання можна вирішити, перемістивши водозабір у русло Дніпра.

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Довгострокові наслідки

На жаль, екосистема Каховського водосховища знищена й відновити її практично неможливо. Також внаслідок забруднення й підтоплення територій зруйнована екосистема Чорноморського біосферного заповідника.

Через підрив росіянами гідроелектростанції протягом двох наступних років можлива зміна клімату,

– сказав заступник голови громадської спілки "Екологічна рада Криворіжжя".

Навіть, якщо Україні вдасться швидко відновити греблю Каховської ГЕС й збудувати нову, то вже неможливо повернути екосистему до стану, який був до підриву росіянами. Ймовірно, через декілька десятиліть вона поступово повертатиметься.

Зруйнувати легко, а відновити дуже довго,

– наголосив Горьовий.

Зараз ми говоримо лише про можливі наслідки, але дати точну оцінку можна буде лише після того, як вода зійде в Чорне море.

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