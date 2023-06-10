Каховське водосховище продовжує міліти: втрачено близько третини води з весняного водопілля

В ніч на 6 червня країна-терористка підірвала Каховську ГЕС, через що вода, яка утримувалася у водосховищі, почала затоплювати десятки населених пунктів Лівобережжя України. Натомість у самому Каховському водосховищі води стає дедалі менше.

На четвертий день після екоциду Росії вода все ще продовжує спадати. Відбувається це зі швидкістю понад метр на добу.

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Рівень води продовжує падати

Загалом за декілька днів уже втрачена понад третина води з Каховського водосховища. Там вона була накопичена завдяки весняному водопіллю.

Так, станом на 06:00 10 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становив 10,55 метра. Як підкреслили в Укргідроенерго – це майже на 1,2 метра нижче за попередню добу.

Однак вода не перестає спадати. Згідно з оновленою оперативною інформацією, уже станом на 08:00 рівень води Каховського водосховища у цьому районі впав до 10,42 метра, тобто на 13 сантиметрів за 2 години.

Уже о 10:00 ця позначка знову знизилась. Цього разу – на 11 сантиметрів. Тобто рівень Каховського водосховища у цей час становив 10,31 метра. Загалом, з водосховища витекло понад 62% його об'єму.

На жаль, рівень води продовжуватиме падати й надалі. За словами генерального директора Укргідроенерго Ігора Сироти, за розрахунками фахівців глибина русла річки буде на рівні 6-7 метрів.

Інші ГЕС продовжують працювати

Також в Укргідроенерго зазначили, що у верхніх водосховищах Дніпра інші ГЕС продовжують акумулювати воду. Це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків.

Гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС,

– підкреслили в Укргідроенерго.

Коли ж рівень води досягне критичних позначок, а також коли місцеве населення буде евакуйоване, розпочнеться "наступний, більш складний етап, а саме – усунення наслідків катастрофи".

В Укргідроенерго поділилися, що для усунення наслідків російського теракту фахівцям серед іншого потрібно багато насосів для відкачування води. Щоб придбати їх, а також паливо, компанія уже звернулася до Херсонської ОВА.

Підрив Каховської ГЕС: коротко