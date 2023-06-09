Течією винесло наслідки техногенної повені: як тепер виглядає море біля узбережжя Одещини

Влада Одеси показала, як виглядає море після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, там видніються металеві рештки, частини ґрунту з травою, які вирвала та пронесла течія.

Від Одеси до Каховської ГЕС майже 300 кілометрів суходолом, проте течія відносить все. Попри велику відстань, до узбережжя прибувають навіть меблі та частини будинків, пише 24 Канал.

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Як виглядає узбережжя моря в Одесі

Оперативне командування "Південь" опублікувало відео, на якому видно засмічене після підриву росіянами гідроелектростанції море біля узбережжя Одещини.

Туди течією винесло наслідки техногенної повені на Херсонщині. Зокрема, у морі можна побачити рештки землі, сміття та навіть металеві великі речі.

Як виглядає море на Одещині: дивіться відео

Окрім того, 8 червня по течії з Дніпра у море потрапив чийсь дім, плавали залишки будинків, дахи та багато сміття.

До берега Одеси викидає сміття: дивіться відео

У Чорному морі будинки та меблі із затопленої Херсонщини: дивіться відео

Будинки із затопленої Херсонщини принесло в Чорне море: дивіться відео

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