Наслідки "русского міра" ліквідовують 24/7, – у Зеленського розповіли про постраждалі регіони

Російські загарбники завдали українським містам багатьох руйнувань. Для подолання наслідків атак ворога доводиться витрачати багато часу та ресурсів.

Минув місяць з того моменту, як українським героям вдалося звільнити від російських окупантів Київську, Сумську та Чернігівську області. Втім, хоча ворога вже немає, деякі сліди його присутності все ще залишаються.

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Робота на деокупованих територіях

Як зазначив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, українці у режимі нон-стоп працюють над тим, щоб стерти з нашої землі не лише російських окупантів, а й наслідки їх присутності. Про це він повідомив на брифінгу, передає 24 канал.

Двадцять чотири на сім працюють обласні військові адміністрації, поліція, ДСНС, дорожники, комунальники та волонтери, ліквідуючи наслідки "русского міра",

– розповів Тимошенко.

Автодору вже вдалося відновити сполучення на ключових дорогах Київщини, облаштовано 16 тимчасових переправ на ділянках, де окупанти зруйнували мости.

Комунальникам вдалося прибрати аж 258 вулиць Ірпеня, Бучі, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озер. Окрім того, дорожники вже виконали ямковий ремонт та поновили дорожню розмітку.

Рух дорогою Київ – Ковель – Ягодин вже відновлено, на трасі Київ – Харків – Довжанський триває будівництво тимчасової переправи.

Водопостачання вдалося відновити скрізь, окрім села Кухарі. Електропостачання відновили для 300 тисяч українців, активні роботи у цьому напрямку ведуться. У 118 населених пунктах вже вдалося відновити постачання газу.

Процес відновлення інфраструктури триває і на Харківщині. Поступово відновлюються електро- та газопостачання, вивчаються роботи з обстеження руйнацій житлового фонду.

Розбір завалів та генеральне прибирання територій проводяться і на Сумщині, а на Чернігівщині вдалося відновити проїзд тимчасовим мостом через річку Снов.

Ситуація на окупованих територіях: коротко про головне

Російські окупанти знову відключили мобільний зв'язок у Херсоні. З усіх операторів роботу продовжує лише "Київстар". Як повідомляє оперативне командування "Південь", ворог повністю заблокував виїзд з окупованих регіонів. Також росіяни продовжують проводити інформаційні "вкиди" та тероризувати проукраїнських активістів.

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