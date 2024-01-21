Справжня ахіллесова п'ята: як вплине на обстріли втрата авіації та пілотів Росії

Кілька днів тому над Азовське морем було підбито вороже повітряне судно Іл-22. В Росії визнали, що в цій аварії загинув Віктор Клімов – майор, командир російського повітряного командного пункту Іл-22.

Разом з тим було збито уже другий літак А-50. Як це вплине на спроможності російської авіації для 24 Каналу пояснив заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

Детальніше Помер ще у повітрі: Росія визнала загибель командира підбитого над Азовським морем Іл-22

З кожним таким літакопадом російська авіація змушена все далі й далі відступати від території України. Вони все ясніше усвідомлюють, що тут працює потужна ППО, якою ЗСУ можуть ліквідувати все більше повітряних засобів.

На що впливає збиття А-50 та Іл-22

Цікаво, що наприкінці 2023 року Україна збила ту кількість Су-34, яку Росія побудувала за увесь 2020 рік.

Агресор спробує замінити знищені літаки на інші, але вже не ризикуватиме підлітати так близько до території України. Отже, вони не зможуть панувати в повітрі і набагато менше бачитимуть вглиб нашої території.

Це суттєво позначиться на наступних ударах по Україні, адже вони не будуть бачити передислокацію нашої протиповітряної оборони. А отже, ще більше погіршиться точність російських ракет,

– додав Храпчинський.

Цікавим сигналом є і знищення офіцерського складу під час авіатрощі.

Якщо росіяни уже залучають інструкторів до керування авіацією, отже кількість льотчиків, які здатні літати під час бойових дій, останнім часом у них значно зменшилася.

До того ж, зауважив експерт з авіації, ще під час Сирійської операції Сєргєй Шойгу виходив з проханням посилити навчання льотного складу Росії, ще тоді пілотів не вистачало. А з 2014 року фіксувався великий відтік з Росії льотчиків цивільної авіації.

Зараз авіація стала ахіллесовою п'ятою для противника, оскільки Кремль не лише позбувся людей, які могли керувати літаками, а й тих, хто міг цьому навчати.

Втрати російської авіації: останнє