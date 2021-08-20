Наслідки зливи: аеропорт окупованого Сімферополя "протікає"

Окупований Сімферополь накрила потужна злива. Підтопило місцевий аеропорт. Як виявилось, там протікав дах.

Оприлюднили відео, на якому видно, як з даху тече вода. В аеропорту навіть розставили посудини.

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Затримували літаки

У мережі кажуть, що аеропорт в окупованому Сімферополі перетворився в морський порт. Через зливу та грозу затримували прибуття літаків. Вони приземлялись на запасному аеродромі в Анапі.

Негода в окупованому Криму: що відомо

Окупований Сімферополь 19 серпня накрила сильна злива. За кілька годин випало 57 міліметрів опадів, що перевищує серпневу норму на 30%.

Деякі вулиці настільки затопило, що води було по пояс. Ситуацію ускладнив град.

Дивіться відео зливи у Сімферополі:

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