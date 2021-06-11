Прямі наслідки зміни керівництва, – Лещенко про обшуки у "Нафтогазі"

У "Нафтогаз" співробітники Державної фіскальної служби України прийшли з обшуками. Причиною може стати нещодавня зміна керівництва.
Таку думку висловив екснардеп та журналіст Сергій Лещенко. Він зауважив, що обшуки пов'язані безпосередньо з діяльність ексочільника Андрія Коболєва.
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"Цілком логічно, що обшуки, які зараз тривають, є прямим наслідком зміни керівництва і підтримуються нинішнім керівництвом "Нафтогазу", – запевнив Лещенко.
Лещенко: Хочуть показати зловживання з боку Коболєва
За його словами, конфлікт Коболєва з нинішнім керівником "Нафтогазу" Юрієм Вітренком – очевидний для всіх. Саме він – ймовірна причина обшуків.
Можливо, керівник фіскальної служби розуміє, що зараз державна машина налаштована проти Коболєва і вирішив стати частиною процесу та показати зловживання з боку Коболєва,
– наголосив Лещенко.
Він додав, що держава може мати безліч претезій до Коболєва щодо його гучного звільнення. Зокрема, не сподобалась реакція Заходу – він підтримував Коболєва.
"У держави є питання, чи не підкручував Коболєв реакцію Заходу, щоб отримати репутаційні бонуси", – пояснив Лещенко.Довідка. Обшуки розпочались 11 червня приблизно о 15:30. П равоохоронці заблокували приміщення та не випускали співробітників офісів "Нафтогазу". Що покинути будівлю, їх змушували записуватися в журнал.
Лещенко прокоментував обшуки у "Нафтогазі": відео
Гучне звільнення Коболєва: коротко
- Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави компанії "Нафтогазу" після того, як заслухав звіт.
- Новим очільником одразу ж призначили Юрія Вітренка.
- У "Нафтогазі" одразу ж негативно відреагували на зміни. Звільнення назвали ручним управлінням держпідприємствами.
- Згодом наглядова рада "Нафтогазу" оголосила про свою відставку.
- Захід також погано оцінив таке рішення Кабміну.