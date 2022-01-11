Час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до таких рішень, – Зеленський

Володимир Зеленський прийняв радників лідерів Франції та Німеччини, які прибули до Києва для перемовин. Президент наголосив, що Україна готова до нового саміту лідерів "нормандської четвірки".

До Києва прибули радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер та дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн.

До теми Єрмак зустрівся у Києві з радниками Шольца та Макрона

Час домовлятися про припинення конфлікту, – Зеленський

Зеленський привітав зусилля, яких докладають партнери України в нормандському форматі.

Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн,

– сказав президент.

Відновлення роботи в Норманді

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна, Франція та Німеччина докладають зусиль для відновлення роботи в нормандському форматі на різних рівнях.

Домовилися продовжити підтримувати контакти на рівні радників, аби узгодити наступний саміт лідерів країн "нормандської четвірки". За словами Єрмака, це б дало серйозний поштовх для процесу мирного врегулювання.

Сподіваються, що Росія також підтримає ініціативу.

Обговорили ситуацію на фронті

Лідери "нормандської четвірки" востаннє зустрічалися ще у грудні 2019 року в Парижі. Відтоді Москва блокує процес перемовин.

Політики обмінялися думками про ситуацію на Донбасі, а також – біля кордонів України. Єрмак наголосив, що Україна залишається відданою дипломатії.

Він наголосив на необхідності дотримання режиму повного припинення вогню, звільненні полонених та відкритті КПВВ.

Що відомо про візит радників

Радники Шольца та Макрона приїхали в Київ 10 січня. Спочатку вони провели зустріч з Єрмаком.

Цьому передував візит радників до Росії. Там Пльотнер та Бонн поговорили з віцеголовою адміністрації російського президента Дмитром Козаком. Піднімали тему війни на Донбасі.

У Росії після зустрічі заявили, що сторони домовились про контакти за участю України.

Може бути цікаво – США та Росії не вдалось домовитись на переговорах у Женеві: