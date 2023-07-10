"Настав час відплати": у ГУР заінтригували потужним роликом
10 липня 2023, 09:34Читать новость на русском
Джерело:ГУР Міноборони
Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало ролик, в якому ніхто нічого не говорить. Єдині слова, які додало відомство до опису: "Настав час відплати".
Схоже, що ролик розрахований на ворожу аудиторію. У ньому продемонстрували успішні бойові дії українських військових: влучання по ворожій техніці, стрільбу, вильоти безпілотників.
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Ролик починається зі зворотного відліку. Мабуть, розвідники хотіли сказати росіянам, що у них залишилося дуже мало часу. Після перегляду такого потужного ролика росіянам варто було б вже почати втікати, адже потім втікатимуть всі.
ГУР Міноборони заінтригувало потужним роликом: відео
Яка ситуація на фронті: останні новини
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