Насторожили слова Козака, – Гармаш про результат переговорів радників "нормандської четвірки"
Джерело:24 канал
У Парижі 26 січня відбулися переговори радників "нормандської четвірки". Однак заяви російського представника Дмитра Козака за результатами зустрічі дуже насторожують.
Про це заявив представник Донеччини у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу. Він зауважив, що найближчі 2 тижні будуть вирішальними для української державності.
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"Я можу оцінювати висловлювання учасників цієї зустрічі. Зокрема, Козака – представника Росії. Мене насторожили факти, які він виклав. Щоправда, ми не знаємо, наскільки вони правдиві", – заявив представник Донеччини у ТКГ.
За словами Гармаша, Козак заявив, що протягом 2 тижнів до майбутньої зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться у Берліні, сторони працюватиммуть над єдиним трактуванням мінських домовленостей.
Це мене бентежить, тому що нагадує ситуацію з "Мінськом-1" та "Мінськом-2",
– наголосив він.
Як зауважив Гармаш, зараз ми знову бачимо скупчення російських військ на кордоні України та загрозу глобальної війни. Це також є небезпекою для Німеччини та Франції, які залежні від російських енергоносіїв, тож вони можуть тиснути на нашу державу, адже Росії боятимуться більше.
"Фактично зараз єдине трактування мінських угод напрацьовуватимуть під дулом російських автоматів", – додав він.
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Що цьому передувало
- Радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії провели 26 січня зустріч у Парижі у нормандському форматі. Вони говорили про ситуацію на Донбасі.
- Україну на зустрічі представляв глава Офісу Президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера Єнс Плетнер, Францію – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, Росію – заступник російського президента Дмитро Козак.
- Вже за 2 тижні запланована наступна зустріч у Берліні для обговорення інших пунктів мінських угод. Однак точної дати перемовин наразі немає.
- За словами Андрія Єрмака, пріоритетними питаннями під час перемовин були деескалація на кордонах та припинення вогню. Він також заявив про певні розбіжності щодо трактування мінських угод.
- Водночас заступник глави Кремля заявив, що сторони домовилися дотримуватися перемир'я на Донбасі.
- Варто зауважити, що це остання зустріч на рівні радників лідерів нормандського формату за останні 9 місяців. Попередня відбулася ще 19 квітня 2021 року.