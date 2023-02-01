ISW не прогнозує неминуче загарбання Бахмута російськими військами, які себе дуже переоцінюють

Росіяни упродовж місяців намагаються захопити Бахмут. Навколо нього точаться запеклі бої. І, переконані аналітики, ворогові навряд чи вдасться досягнути поставлених цілей.

Таку думку, на основі вивчених відкритих даних, висловили в Інституті з вивчення війни. У новому звіті зауважили, що прогноз від 27 грудня, в якому йшлося про те, що наступ на Бахмут досягає кульмінації, виявився неточним.

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Наступ на Бахмут усе ще триває

В Інституті зауважили, що наступ вагнерівців досягнув кульмінації 28 січня. Водночас слід розуміти, що російське військове командування спрямувало на цей напрямок величезну кількість своїх солдатів, щоб активізувати наступ, який усе ще триває.

Так, командир українського підрозділу, який діє у Бахмуті, Денис Ярославський підтвердив, що "надкваліфіковані" російські війська зараз підсилюють штурмові підрозділи вагнерівців. Усі вони разом намагаються оточити Бахмут.

Інший український командир з Бахмута, Володимир Назаренко, також підтвердив припущення аналітиків з Інституту. Воно стосується того, що окупанти до Бахмутської наступальної операції залучили ще й десантників.

В Інституті нагадують, що ворог продовжує вести наступальні операції на північний схід і південний захід від самого Бахмута. Відтоді окупантам вдалося здобути обмежені територіальні здобутки після того, як вони захопили Соледар 12 січня.

Аналітики з Інституту не прогнозують неминучого захоплення Бахмута окупантами. Водночас у ньому не виключають, що українське командування може вибрати відступ, щоб не ризикувати захисниками нашої держави. Також надзвичайно малоймовірним може бути раптове оточення загарбниками наших військ у Бахмуті.

В Інституті цитують Ярославського. Він зазначив, що українське військове командування, щоб зберегти життя, здійснить контрольований відступ сил з Бахмута. Але лише у випадку, якщо спрогнозують неминучий ризик оточення міста.

Водночас речник Східного угруповання військ Сергій Череватий 31 січня зазначив, що українські сили все ще здатні ефективно забезпечувати підрозділи, що перебувають у Бахмуті. Також уже розроблено кілька планів реагування на можливі операції навколо міста.

Укладачі звіту підкреслили, що ворог переоцінює свої військові можливості для просування на Донеччині. Водночас очікування бойовика Пушиліна щодо гіпотетичного захоплення ворогом Бахмута лиш демонструють, що окупант має серйозні проблеми з точною оцінкою співвідношення часу та простору. Ба більше, не може тверезо оцінити свій військовий потенціал.

Нагадаємо, що напередодні Череватий розповів про те, що ЗСУ вивели з бою ще 500 росіян поблизу Бахмута. Крім того, загарбники провалили наступ на Луганщині. За добу 30 січня на Бахмутському напрямку окупанти завдали 197 ударів зі ствольної та реактивної артилерії. Крім того, зафіксували 42 бойові зіткнення.