Події в Бахмуті вже сягнули кульмінації, акцент може зміститись на Авдіївку, – ISW

Росія упродовж низки місяців намагалася захоти Бахмут, але їй це не вдалося. Аналітики припускають, що наступ на це місто сягнув своєї кульмінації.

Натомість ворог може змістити акцент на Авдіївку. Відповідне припущення, після аналізу наявних матеріалів, висловили в Інституті з вивчення війни.

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Зусилля ворога близькі до кульмінації

Укладачі звіту зауважили, що українські та західні офіційні особи мають різні погляди на ситуацію навколо Бахмута станом на 25 березня. Але можна сказати одне: наступ російського війська на місто, ймовірно, наближається до кульмінації.

Наприклад, у міноборони Великої Британії зауважили, що наступ ворога пробуксовує. Це може стати причиною того, що окупанти змістять свою увагу на райони Авдіївки та Сватового – Кремінної.

Тим часом українська сторона заявляє про необхідність подальшого аналізу. Відповідну думку озвучив речник Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий. Цими словами він прокоментував повідомлення про скорочення наземних обстрілів росіян поблизу Бахмута.

За його словами, сили "Вагнера" поблизу Бахмута підкріплюють невизначені російські регулярні війська. Він висловив припущення, що це вони роблять для того, щоб запобігти завчасному завершенню наступу найманців Пригожина.

Водночас він додав, що 25 березня окупанти здійснили 18 наземних атак неподалік Бахмута. Натомість останнім часом їх було по 40 – 50. Тож він припустив, що вагнерівці виснажені і просто не можуть підтримувати звичний темп наступу самостійно. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що ситуація у Бахмуті стабілізується.

Кульмінація не означає припинення боїв

В Інституті зазначають, що всі ці заяви не взаємовиключні. І що російські зусилля поблизу Бахмута наближаються до кульмінації.

Російські війська можуть продовжувати часто і агресивно атакувати Бахмут, навіть якщо наступ завершиться без особливого успіху, як раніше оцінював Інститут, оскільки кульмінація не означає відсутність бойових дій,

– наголошують у звіті.

Аналітики вважають, що атаки на Бахмут та околиці цілком можуть відновитися на високому рівні. На це може вплинути долучення регулярних російських військ.

В Інституті припускають, що залучення звичайних резервів може навіть запобігти кульмінації атаки. Ба більше, може дозволити досягнути оперативно значущих успіхів або переконати українські війська відступити. Але це наразі, зазначають аналітики, малоймовірно.