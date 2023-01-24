Окупанти відправляють десятки тисяч мобілізованих на штурм Бахмута, – Пентагон

Росія за будь-яку ціну готова взяти Бахмут в оточення. Тож кидає на штурм міста вона десятки тисяч мобілізованих. На цьому наголошують у Пентагоні.

Відповідну тезу озвучив високопоставлений військовий чиновник США, цитує його репортер американського видання Foreign Policy Джек Детч. Така поведінка ворога демонструє, що втрати на полі бою його аж ніяк не лякають. У цьому випадку головне – досягнути поставленої мети.

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Погано оснащені, але кинуті у бій

Росія відправляє десятки тисяч мобілізованих військових для зміцнення позицій в Україні, ослаблених боями в Бахмуті,

– заявив чиновник.

Оскільки ворог шле десятки тисяч мобілізованих на посилення позицій, то це свідчить лиш про одне: стільки ж він міг кинути і на сам Бахмут. Особливо, якщо враховувати, що на його штурм відправляли як самих мобілізованих, так і вагнерівців, які гинули буквально сотнями.

Детч додав, що у США вважають новоспечені війська країни-агресорки "погано оснащеними, погано навченими та кинутими на полі бою".

Яка ситуація поблизу Бахмута зараз