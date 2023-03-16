Британія в ОБСЄ назвала шалені втрати Росії в боях за Бахмут
Джерело:Укрінформ
Росія з травня 2022 року намагається захопити Бахмут. В одному лиш протистоянні за це місто ворог зазнав колосальних втрат. Їх назвав представник Великої Британії в ОБСЄ.
Старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс назвав приголомшливі втрати ворога у боях за Бахмут. Відповідну цифру він озвучив на засіданні Форуму з безпекового співробітництва у Відні.
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До 30 тисяч убитими та пораненими
Упродовж останнього тижня ми спостерігали інтенсивні бойові дії в той час, як Росія продовжує наступ на Донбасі. Росія зазнає надзвичайно великих втрат. З травня минулого року лише в районі Бахмута було вбито і поранено від 20 до 30 тисяч вагнерівців і регулярних російських військових,
– зазначив Стаббс.
Він зауважив, що стільки бійців країна-агресорка поклала, щоб загалом просунутися на якихось 25 кілометрів. Не складно провести калькуляцію, яку за нас зробив Стаббс.
За його словами, на кожен кілометр, на який просунулося російське військо у напрямку Бахмута, припадає понад 800 якщо не вбитих, то поранених бійців. Більшість із них, що передбачувано, – бійці ПВК "Вагнера".
Стаббс зауважив, що Пригожину "стає дедалі важче поповнювати запаси для того, що він назвав "м'ясорубкою" на Сході України".
Наступ на Бахмут може досягнути кульмінації
- Відповідне припущення зробили в Інституті з вивчення війни. У свіжому звіті зауважили, що загальний наступ вагнерівців на Бахмут, схоже, близький до своєї кульмінації.
- Аналітики посилаються на українські військові джерела. Вони заявляють, що помітно скоротилася кількість обстрілів як у самому місті, так і на його околицях. Відповідна картина спостерігається упродовж останніх днів.
- В Інституті зауважили, що вагнерівці самотужки навряд чи зможуть захопити Бахмут. Тож укладачі звіту припускають, що наступ найманців, імовірно, все більше наближається до своєї кульмінації.
- І щоб цьому запобігти, ворогові, ймовірно, доведеться залучити значні резерви. Аналітики не виключають, що окупанти це можуть зробити. Бодай тому, що спостерігається присутність частин російських повітряно-десантних полків як у самому Бахмуті, так і навколо міста.