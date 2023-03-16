Британія в ОБСЄ назвала шалені втрати Росії в боях за Бахмут

Росія з травня 2022 року намагається захопити Бахмут. В одному лиш протистоянні за це місто ворог зазнав колосальних втрат. Їх назвав представник Великої Британії в ОБСЄ.

Старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс назвав приголомшливі втрати ворога у боях за Бахмут. Відповідну цифру він озвучив на засіданні Форуму з безпекового співробітництва у Відні.

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До 30 тисяч убитими та пораненими

Упродовж останнього тижня ми спостерігали інтенсивні бойові дії в той час, як Росія продовжує наступ на Донбасі. Росія зазнає надзвичайно великих втрат. З травня минулого року лише в районі Бахмута було вбито і поранено від 20 до 30 тисяч вагнерівців і регулярних російських військових,

– зазначив Стаббс.

Він зауважив, що стільки бійців країна-агресорка поклала, щоб загалом просунутися на якихось 25 кілометрів. Не складно провести калькуляцію, яку за нас зробив Стаббс.

За його словами, на кожен кілометр, на який просунулося російське військо у напрямку Бахмута, припадає понад 800 якщо не вбитих, то поранених бійців. Більшість із них, що передбачувано, – бійці ПВК "Вагнера".

Стаббс зауважив, що Пригожину "стає дедалі важче поповнювати запаси для того, що він назвав "м'ясорубкою" на Сході України".

Наступ на Бахмут може досягнути кульмінації