Білорусь та Росія розгортають спільне регіональне угруповання військ: на яких напрямках
Джерело:Військове телебачення України
Росія продовжує завдавати ракетних ударів по Україні. А на території Білорусі нині розгортають регіональне угруповання війська так званої союзної держави.
Про це повідомив заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу. За його словами, протягом тижня відбулося 347 бойових зіткнень між українськими захисниками та окупантами.
Важливо Що очікує на окупантів у разі ймовірного наступу з Білорусі: відповідь Генштабу
Білорусь розгортає регіональне угруповання війська союзної держави
Як розповів Громов, за тиждень ворог завдав 32 ракетних і 134 авіаудари.
На Волинському, Житомирському та Київському напрямках ситуація стабільна. А на території Білорусі триває розгортання угруповання військ так званої союзної держави. Воно може діяти у Волинському і Поліському операційних районах.
Окрім цього, відповідні силові відомства і органи місцевого самоврядування Білорусі проводять заходи з підготовки і прийому мобілізованих росіян.
Що кажуть про можливий наступ з боку Білорусі
- Нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомили, що у складі прикордонних військ Білорусі створюються підрозділи операторів ударних безпілотників. Окрім того, на території держави посилили заходи з затримання громадян з проукраїнською позицією.
- Політичний експерт Олександр Антонюк розповів, що стратегічно наступ з Білорусі ні на що не впливатиме, створить лише додаткові труднощі.
- Олексій Арестович зазначив, що безпосередньої небезпеки наземних дій із Білорусі зараз немає.
- Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгеній Силкін повідомляв, які є передумови для наступу росіян з боку Білорусі.
- Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес розповів 24 каналу, що Білорусь не вступить у війну, бо вони не зможуть нічого зробити. Тому він не впевнений, що з Білорусі може прийти якась серйозна загроза.
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