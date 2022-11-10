Білорусь та Росія розгортають спільне регіональне угруповання військ: на яких напрямках

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по Україні. А на території Білорусі нині розгортають регіональне угруповання війська так званої союзної держави.

Про це повідомив заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу. За його словами, протягом тижня відбулося 347 бойових зіткнень між українськими захисниками та окупантами.

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Білорусь розгортає регіональне угруповання війська союзної держави

Як розповів Громов, за тиждень ворог завдав 32 ракетних і 134 авіаудари.

На Волинському, Житомирському та Київському напрямках ситуація стабільна. А на території Білорусі триває розгортання угруповання військ так званої союзної держави. Воно може діяти у Волинському і Поліському операційних районах.

Окрім цього, відповідні силові відомства і органи місцевого самоврядування Білорусі проводять заходи з підготовки і прийому мобілізованих росіян.

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