Наступ з Білорусі може відбутись за однієї умови, – Латушко

Зараз на території Білорусі вздовж кордону з Україною є окремі підрозділи збройних сил Росії. Саме тому є велика ймовірність, що на нашу державу знову можуть звідти напасти.

Про це 24 каналу повідомив білоруський опозиціонер Павло Латушко. Він припустив, за якої умови можливе вторгнення Білорусі в нашу державу.

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Умова наступу з Білорусі

Наступ з Білорусі може відбутись лише за однієї умови – коли білоруські збройні сили будуть діяти разом із російськими. Самостійно ж війська Білорусі здійснити таку операцію не зможуть,

– заявив Латушко.

Він пояснив, що існує ціла низка факторів, яка зумовлює неможливість білорусів наступати. Зокрема вони пов'язані з відсутністю:

боєздатних частин;

досвіду військових;

мотивації.

На що звернути увагу

Саме тому опозиціонер вважає, що білоруські війська можуть наступати лише разом зі збройними силами Росії. Він також пояснив, на чому саме зараз потрібно зосередити увагу.

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"Необхідно ретельно відстежувати ситуацію – як тільки збільшуватиметься кількість збройних сил Росії поблизу білорусько-українського кордону, значить, такий сценарій стає значно реальнішим", – зауважив Латушко.

Головна задача ворожих військ на кордоні

За його словами, поки головне завдання, яке виконують збройні сили Білорусі разом із російськими військовими – це створення потенційної загрози нападу на Україну. Така небезпека вже тривалий час є фактором, який стримує велику кількість українських захисників на кордоні.

Звичайно, це впливає на Збройні Сили України, які не можуть залучити військових та техніку до інших важливіших напрямків оборони або деокупації території України,

– підкреслив опозиціонер.

Крім того, Латушко зазначив, що зараз найбільш реальним є подальший обстріл України з території Білорусі. Він додав, що, протягом останнього часу періодичність таких обстрілів збільшилась.

Латушко відповів, яка умова наступу з Білорусі: дивіться відео



Білорусь збільшує кількість військ на кордоні Україною