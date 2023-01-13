Що може вказувати на наступ з Білорусі: політолог назвав головну ознаку
Приїзд президента Росії Владіміра Путіна до самопроголошеного очільника Білорусі Алєксандра Лукашенка не свідчитиме про можливість повторного наступу з Півночі. Білоруси бояться бути втягнутими у війну.
Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, візити російських державних чи військових осіб не є ключовим фактором.
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Чого дійсно варто боятися
Володимир Фесенко зауважив, що про реальну загрозу з Білорусі можуть свідчити інші чинники.
Ключовий показник можливості наступу – це значне посилення військового угрупування саме Росії в Білорусі,
– пояснив він.
За його словами, білоруси самотужки або за наявності певної частини російського війська в наступ не підуть.
"Лукашенко явно не хоче війни, він боїться, тому що може втратити владу внаслідок такої війни", – підкреслив політолог.
На думку Фесенка, реальну загрозу для України може принести перекидання росіянами до Білорусі й техніки, й самих військових.
"Так, це буде свідченням можливості нового наступу", – додав він.
Політолог розповів, що поки що росіяни часто дислокують лише військову техніку з Білорусі на Схід, тобто на Донбас, де росіянам на лінії фронту її не вистачає.
Також він зауважив, що зараз російське керівництво намагається інспектувати своє військо на території Білорусі. До того ж продовжується здійснюватися тиск на Лукашенка. Не є винятком, що мовиться і про таємні переговори із білоруськими військовими про їхню подальшу участь у війні.
"Якщо Білорусь і будуть втягувати у війну, то не зараз, а трохи пізніше", – прокоментував Фесенко.
На думку політолога, наразі можна говорити лише про імовірні підготовчі дії.
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Стан російського війська
Фесенко нагадав, що головна проблема для Росії – нестача ресурсів.
Вони хочуть компенсувати нестачу військової техніки, боєприпасів живою силою, як вони кажуть м’ясом,
– зауважив він.
Політолог підкреслив, що прикладом є доволі привабливий для росіян досвід ведення війни керівником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним.
"Пригожин своє зеківське м’ясо не шкодує. Він використовує таку тактику", – додав він.
На думку Фесенка, якщо росіяни будуть і надалі підтримувати таку тактику для всіх мобілізованих, то негативні наслідки неминучі.
Що зараз відбувається на території Білорусі
- На території Білорусі у період з 16 січня по 1 лютого проведуть льотні навчання разом з російськими військами.
- Військовий експерт Олег Жданов заявив, що головною метою льотно-тактичних навчань на території Білорусі – буде певне дратування як України, так і країн Балтії та Польщі.
- Вже відомо, що росіяни будуть використовувати для навчань всі полігони на території Білорусі.