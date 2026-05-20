Зеленський заявив про 5 сценаріїв Росії розширення війни через Північ України

Президент Зеленський 20 травня провів Ставку. На ній обговорили загрози нових російських наступів.

За результатами зустрічі Зеленський озвучив, що є 5 російських сценаріїв розширення війни через північ України. Про це йдеться на офіційному каналі президента України.

Що сказав Зеленський?

На Ставці детально проаналізували наявні дані в наших розвідок про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку.

Відомо, що Росія має 5 сценаріїв наступу з Півночі.

По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Наші сили на напрямку (Чернігівсько-Київському – 24 Канал) будуть збільшені,

– зазначив президент.

Україна переглядає і можливості зовнішньої активності. Зеленський доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни. Відповідні непублічні завдання є і для українських розвідувальних служб.

Нагадаємо, що Росія та Білорусь розпочали військові ядерні навчання з 19 по 21 травня. Для цього у Білорусі одночасно закрили доступ до 19 лісів, що межують з Україною, Польщею та Литвою. Політолог Валерій Димов у коментарі 24 Каналу назвав це елементами психологічного тиску і залякування.



Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу наголосив, що загрозу з білоруської сторони ігнорувати не можна, але треба зважати на реальні можливості Росії та Білорусі.



І як пояснював Павло Нарожний, для наступу на Київ чи Чернігів для Білорусі треба серйозне угруповання – понад 50 тисяч осіб. Про його формування Україна одразу дізнається завдяки величезній кількості засобів розвідки. До того ж північний напрямок дуже добре укріплений.

Україна обов'язково захистить себе, і зараз наше завдання – посилити нашу державу так, щоб жоден із п'яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював,

– наголосив президент.

До слова, Зеленський також анонсував розширення географії далекобійних санкцій України. Вони себе зарекомендували та змусили Росію відчутно зменшити агресію.



Водночас Кремль готує нові мобілізаційні кроки – хоче зібрати ще 100 тисяч осіб. Українська розвідка вважає, що такого потенціалу для прихованої мобілізації в Росії нема, тож варто очікувати російські політичні рішення іншого формату, наприклад, як це було нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови. Там Росія зібралася роздавати свої паспорти.



У Кишиневі визнають, що Москва хоче зібрати там додатковий мобілізаційний ресурс і нагадати про свою присутність у регіоні. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що ризики для України є, але зараз ситуація з українського боку є контрольованою.

Як поводиться Лукашенко?

Для Росії Білорусь – майданчик для тиску на Україну та Європу. Вона розглядає плани військових операцій з білоруської території як проти України, так і проти країн НАТО. Політолог Петро Олещук зауважив 24 Каналу, що цей складний багаторівневий сценарій може включати координацію дій не лише з Білоруссю, а й з КНДР.

Сам Лукашенко боїться, що участь у війні може обернутися ударом по ньому самому, розповів військовий експерт Павло Нарожнийу. Він також зауважив, що використання ядерного озброєння може призвести до серйозних наслідків для Росії та Білорусі, наприклад, економічної ізоляції.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан додав, що якщо Білорусь нападе, то Україна за добу здатна "вимкнути" її економіку. Наприклад, Мозирський НПЗ розташований неподалік від кордону з Україною. Декілька ударів з РСЗВ швидко все там знищать.

До слова, "Мадяр" нещодавно показав промовисте фото із написом "Moscow віднині never sleeps". Цим самим він передав "привіт" Лукашенку.