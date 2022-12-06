Міноборони Білорусі заявило про навчання з бойової готовності: чи є загроза для України

Міноборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил країни. Це планові навчання внаслідок нового призову, в межах якого набрали близько 10 тисяч призовників.

Тож Білорусь займатиметься їхньою підготовкою. Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та керівник "Білого легіону" Сергій Бульба.

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Білорусів почали відправляти на навчання в Росію

Крім того, частина білоруських полігонів зайнята російськими "мобіками". За словами Бульби, зараз в країні з'явилася неприємна тенденція – білорусів почали відправляти на навчання аж до Новгородської області Росії.

Це ще не свідчить, що Алєксандр Лукашенко повноцінно відправить білорусів на війну в Україну. Однак є певним "дзвіночком".

Була інформація, що білорусів відправлять кудись в далекий Сибір, а на їхнє місце відправлять росіян. На щастя, поки масово такого не спостерігається,

– повідомив білоруський опозиціонер.

"Мобіків" розкидали по всій Білорусі

Бульба розповів, що в країні й надалі продовжують навчати російських мобілізованих. Так, російським загарбникам віддали нові казарми на великій військовій базі танкістів, що розташована у селі Печі Мінської області.

Ба більше, російських "мобіків" розкидали по полігонах на всій території Білорусі – від Вітебської до Брестської області. Причому спробували зробити це рівномірно.

Тобто не можна говорити, що вони сконцентровані лише біля кордону з Україною – вони розкидані по всій Білорусі,

– розповів білоруський опозиціонер.

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То чи можливий зараз наступ з Білорусі

Наразі немає жодних ознак того, що може відбутися наступ з території Білорусі. До того ж на території країни перебуває лише близько 32 тисяч мобілізованих – це не те угруповання, яке здатне до наступу.

Водночас білоруси не зацікавлені в наступі на Україну та насамперед готуються до своєї оборони.

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