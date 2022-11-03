ЗСУ намагатимуться випередити ворога, – Громов про можливий наступ на Київ

Українські захисники активно готуються до нового наступу ворога з білоруського напрямку. Укріплюються не лише біля Києва, а й на всіх необхідних напрямках.

Зараз ЗСУ роблять все можливе, щоб протистояти можливому наступу на Північ України та столиці. Про це під час брифінгу розповів заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє 24 канал.

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ЗСУ створюють нові оборонні позиції

Українські воїни будують оборонні позиції не лише в межах Києва, а й там, де є високий ризик загрози нового вторгнення.

Оборонні позиції створюються не тільки в межах Києва. Оборонні позиції створюються в тих містах, звідки ми відчуваємо намагання противника дещо погіршити ситуацію,

– сказав він.

Чи попередять українців про ймовірний наступ з Білорусі

Громов зауважив, що якщо вороги готуватимуть новий наступ з Білорусі, це не буде ні для кого таємницею. При цьому захисники намагатимуться зробити так, щоб його не було.

Ми будемо докладати зусиль, щоб випередити противника в намаганні ним захопити наші території. Це не означає, що ми будемо вести бойові дії на території республіки Білорусь, або на іншій території. Це насамперед стійкий захист своїх кордонів,

– наголосив Громов.

Що відомо про загрозу наступу з Білорусі

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що загрози наступу на цей момент немає, проте у майбутньому картина може змінитись. Він вважає, що ситуація може кардинально змінитися, коли Росія втратить Херсон, звідки зможе перекинути частину військ на північ до Білорусі.

Раніше начальник ГУР розповідав, що для наступу на Київ окупантам потрібно понад 2 тижні перекидати війська.

Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгеній Силкін вважає, що говорити про можливість повторного наступу на Україну з боку Білорусі можна у випадку посилення угрупування військ до 50 – 70 тисяч солдатів. Але зараз там немає такої кількості живої сили.

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