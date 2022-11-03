ЗСУ намагатимуться випередити ворога, – Громов про можливий наступ на Київ

3 листопада 2022 , 13:51
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Українські захисники активно готуються до нового наступу ворога з білоруського напрямку. Укріплюються не лише біля Києва, а й на всіх необхідних напрямках.

Зараз ЗСУ роблять все можливе, щоб протистояти можливому наступу на Північ України та столиці. Про це під час брифінгу розповів заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє 24 канал.

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ЗСУ створюють нові оборонні позиції 

Українські воїни будують оборонні позиції не лише в межах Києва, а й там, де є високий ризик загрози нового вторгнення.

Оборонні позиції створюються не тільки в межах Києва. Оборонні позиції створюються в тих містах, звідки ми відчуваємо намагання противника дещо погіршити ситуацію,
– сказав він.

Чи попередять українців про ймовірний наступ з Білорусі

Громов зауважив, що якщо вороги готуватимуть новий наступ з Білорусі, це не буде ні для кого таємницею. При цьому захисники намагатимуться зробити так, щоб його не було.

Ми будемо докладати зусиль, щоб випередити противника в намаганні ним захопити наші території. Це не означає, що ми будемо вести бойові дії на території республіки Білорусь, або на іншій території. Це насамперед стійкий захист своїх кордонів,
– наголосив Громов.

Що відомо про загрозу наступу з Білорусі

Зверніть увагу! Наразі основна загроза з боку Білорусі для українців – ракетні обстріли та шахіди. Зокрема нещодавно росіяни доставили у Білорусь нову партію літаків з гіперзвуковими ракетами.

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Автор: Анастасія Кушпіт