ЗСУ проводять операцію на Бєлгородському напрямку: полковник запасу назвав її основну мету

Збройні Сили України, ймовірно, проводять операцію у Бєлгородській області. Українські військові таким чином роблять кроки на випередження, щоб не дати окупантам відкрити новий фронт на території нашої держави.

Відомо, що росіяни концентрують сили для нових спроб прориву українського кордону. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Брянська, Курська та Бєлгородська області межують із територією України. На його думку, Силам оборони треба наступати у цих регіонах на Росію.

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Операція ЗСУ на Бєлгородському напрямку

Роман Світан зауважив, що українським військовим варто заходити на 3 – 7 кілометрів вглиб російської території. Це найкраще робити в районі висот.

Нещодавно ЗСУ зайшли на територію Бєлгородської області. За словами військового експерта, там є гірські пасма, які дозволять українським військовим зайняти вигідні позиції.

Різниця у висотах, якщо ви їх займаєте, дає можливість контролювати певну територію. Для нас дуже важливо створити 30-кілометрову зону для роботи артилерії,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Він зазначив, що ця територія і стане буферною зоною, яка має мати глибину 30, а ширину 1000 кілометрів. Зараз, ймовірно, і відбувається це формування на російській території.

Варто додати, що Повітряні сили України знищили командний пункт підрозділу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії Росії в районі Демидівки Бєлгородської області. Цей об'єкт використовувався для координації атак на Сумщині, тож його ліквідація послабить бойові можливості противника.