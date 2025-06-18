Росіянам вкрай важливо зайти на Дніпропетровщину, – речник ТрО

Сумський напрямок для російських військ є другорядним, вважають у командуванні ТрО. Вони намагаються просунутися на південь та вийти на територію Дніпропетровської області.

Росіяни періодично вкидають фейкову інформацію, про нібито успішний прорив на деяких напрямках. Про це повідомив начальник групи зв'язків з громадськістю командування сил ТрО Тарас Березовець в ефірі Radio NV, передає 24 Канал.

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Ворог наблизився до Дніпропетровщини

За словами речника ТрО, Сумський напрямок наразі не є пріоритетним для російських військ. Дії окупантів у цьому регіоні мають на меті відволікання українських військ.

Пріоритетом для противника є здійснення їхніх наступальних дій на півдні, насамперед в напрямку Покровська, в напрямку Костянтинівки, на Запорізькому напрямку. І, звичайно, противнику вкрай важливо зайти на територію Дніпропетровської області,

– розповів Тарас Березовець.

Майор нагадав, що росіяни вже намагалися видати фейкову інформацію, що нібито перебувають у Дніпропетровській області. Це потрібно їм, щоб заявити про розширення війни на території Україні.

Як повідомляє Березовець, попри наближення окупантів до кордону Дніпропетровщини, загрози стрімкого прориву там наразі немає. Однак у прифронтових районах залишається загроза обстрілів.

Там, де поки що діє добровільна евакуація, вони мають, очевидно, ухвалити рішення виїзду звідти, а там, де почне діяти примусова, потрібно виконувати вимоги військових і обласник воєнних адміністрацій,

– наголосив військовий.

До слова, російські війська, за даними Інституту вивчення війни (ISW), продовжують спроби наступу та прагнуть вийти на адмінкордон між Донецькою й Дніпропетровською областями. Вони атакують з кількох напрямків одночасно.