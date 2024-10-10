Ворог просунувся біля Нью-Йорка та штурмує Зелений шлях, – Deep State

Росіяни продовжують атакувати на фронті. Окупантам вдалося просунутися на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState. Також росіяни штурмують у Курській області.

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Росіяни мають успіхи на Донеччині

Як повідомляється у джерелі, ворог окупував Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр та М'ясожарівку.

Ворог атакував населені пункти на Донеччині: дивиться карту

Крім того, окупанти проводять штурмові дії на Зелений Шлях та Новоіванівку.

Ворог штурмує Зелений Шлях: дивиться карту

Ворог штурмує Новоіванівку: дивиться карту

Також росіяни просунулися біля Нью-Йорку.

Ворог просувається біля Нью-Йорку: дивиться карту

У повідомленні додали, що нашим захисникам вдалося ліквідувати диверсійні групи у Кам'янському.

Нагадаємо, що ворог просунувся в районі Максимільянівки та окупував ще кілька населених пунктів. Ситуація на Донеччині залишається особливо гарячою.