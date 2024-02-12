Чи є загроза нового наступу Росії на Харків: в ОСУВ "Хортиця" дали відповідь
Сили оборони України укріплюють оборонні рубежі неподалік Харкова та встановлюють фортифікаційні споруди. Втім, у ЗСУ повідомляють, що окупанти не формують потужного угруповання для наступу.
На даний момент не реєструється достатньо потужних формувань чи наступальних угруповань російських окупантів з метою повторного наступу на Харків. Про це заявив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш під час телемарафону, передає 24 Канал.
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Наскільки великі шанси наступу Росії на Харків
Євлаш зазначає, що у разі наступу Росії окупанти не матимуть шансів для реалізації своїх планів.
У противника на цьому напрямку не буде жодних шансів. Наші Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, постійно відстежується будь-яке переміщення окупантів навіть вздовж лінії фронту,
– повідомив Ілля Євлаш.
Також військовий додав, що з початку повномасштабного вторгнення на цьому напрямку продовжують встановлюватися фортифікаційні споруди на випадок, якщо окупанти знову підуть в наступ.
"Цей процес відбувається постійно. Звичайно, що постійно необхідно підвозити якісь матеріали, будувати якісь блокпости, оборонні рубежі. Не лише на цьому напрямку, а й на Лимано-Куп'янському постійно посилюється фортифікація і для цього вживаються всі необхідні заходи", – підкреслив Євлаш.
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